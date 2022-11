PS5, i grandi piani Sony per il 2023: si punta a vendere altre 23 milioni di console

Oltre ad aver confermato che PS5 ha raggiunto le 25 milioni di console vendute durante il secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, Sony rivela anche quali sono i suoi piani per il 2023, che si prospettano ancora più grandi ed ambiziosi rispetto a quanto realizzato finora.

Il colosso nipponico, infatti, stando a quanto rivelato dal CFO Hiroki Totoki, per l'anno fiscale 2023 (dunque nel periodo compreso tra aprile 2023 e marzo 2024) si aspetta di vendere almeno 23 milioni di PS5, numeri che sarebbero sostenuti dall'aumento nella produzione delle scorte e la richiesta sempre elevata da parte dei consumatori per la piattaforma next-gen. A tal proposito, Totoki conferma che, nonostante l'aumento di prezzo a cui PS5 è andata incontro in gran parte dei mercati internazionali, la domanda per la console non è affatto diminuita, mantenendosi al contrario costante anche nel periodo successivo al rincaro.

Alla luce di questi dati, per Sony l'obiettivo delle 23 milioni di PS5 vendute nel prossimo anno fiscale non sarebbe utopistico, ma anzi ci sarebbero le basi per poterlo raggiungere. A sostegno di questa tesi, il CFO rivela che negli Stati Uniti, durante lo scorso settembre, bastavano in media 17,5 ore per vendere 100.000 unità di PS5 dopo la consegna nei negozi. Certo, il mercato americano non ha ricevuto il rincaro che ha riguardato altri territori, tuttavia è un segnale di come la piattaforma possa raggiungere grandissimi numeri in poco tempo, qualora l'aumento di scorte dovesse mantenersi costante anche nel prossimo futuro.

Ricordiamo infine che Sony punta a distribuire 18 milioni di PS5 tra aprile 2022 e marzo 2023: nel corso dell'attuale anno fiscale ha finora piazzato 5,7 milioni di console, tuttavia con la stagione natalizia sempre più vicina non è da escludere un'impennata nelle vendite più consistente che possa rendere più probabile il raggiungimento dell'obiettivo.