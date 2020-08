PS5, un graphic designer ne immagina l'interfaccia utente: vediamola in video

Mentre continuano a rincorrersi delle voci su un nuovo PlayStation State of Play tra agosto e settembre che dovrebbe finalmente sciogliere gli ultimi dubbi su PS5, il graphic designer Paul Manso ha realizzato una sua personalissima versione dell'interfaccia utente della console next-gen, ottenendo fin da subito il consenso degli utenti.

Il lavoro di Manso ci è sembrato di buon livello, oltre che coerente e davvero realistico. Nel realizzare il video dimostrativo il designer ha utilizzato l'animazione di boot ufficiale di PS5 che Sony aveva mostrato durante l'evento "The Future of Gaming" dello scorso giugno, seguita subito dopo dalla sua interpretazione, con gli avatar degli utenti tondi, la lista dei giochi (preceduta da un pulsante per accedere al PlayStation Store) nella parte inferiore della schermata e le informazioni (nome, notifiche, livello giocatore e orario) nella parte alta dell'interfaccia, lungo la quale possono anche scorrere dei messaggi. Ad impreziosire il tutto uno sfondo dinamico simile a quelli che abbiamo già potuto apprezzare nella dashboard di PlayStation 4.

Potete ammirare l'interfaccia nel video in cima a questa notizia. Cosa ne pensate? Sareste soddisfatti se quella reale di PlayStation 5 fosse così? Intanto, il trailer di presentazione di PS5 ha superato le 30 milioni di visualizzazioni (più del doppio rispetto all'analogo filmato di Xbox Series X), un risultato che denota una grandissima curiosità nei confronti della console next-gen di Sony.