PS5 gratis con una caccia al tesoro organizzata da Sony, ma l'Italia è stata esclusa

Sony ha di recente dato il via ad un concorso a premi molto particolare attraverso il quale i giocatori di quasi tutto il mondo possono accaparrarsi una PlayStation 5 gratis.

L'iniziativa, intitolata PlayStation 5 Treat Codes, consiste nella distribuzione di codici su canali social ufficiali, all'interno di contenuti multimediali, eventi sportivi e non solo. Gli utenti devono quindi andare a caccia di questi codici ed inserirli poi sul sito creato appositamente per l'evento, così da avere l'opportunità di vincere la console di ultima generazione. L'inserimento del codice non garantisce infatti il premio, poiché di tutti gli utenti che prenderanno parte all'iniziativa ne verranno selezionati solo pochi fortunati. Va inoltre precisato che i codici non sono semplici sequenze di lettere e numeri, ma combinazioni di tasti dei controller PlayStation.

La promozione terminerà alle ore 19:00 italiane del prossimo 7 marzo 2022 e, purtroppo, non sarà possibile partecipare per gli utenti italiani, dal momento che Sony ha escluso l'Italia dai paesi partecipanti.

