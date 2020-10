PS5 o un grattacielo? La console nello skyline futuristico di un 3D Artist

Di recente, l'hardware next gen di casa Sony è stato letteralmente messo a nudo, grazie a uno speciale e inatteso appuntamento che ha presentato l'intera componentistica di PlayStation 5.

Nella medesima occasione, vi è stato modo di dare un nuovo sguardo al design e alle proporzioni della console, delle quali sono state confermate le dimensioni ufficiali. Questa nuova tornata di dettagli su PlayStation 5 ha spinto molti artisti a offrire una propria reinterpretazione della console, sovente in chiave ironia. Ed è proprio così che la futura ammiraglia Sony ha finito per divenire parte di un futuristico skyline!

Autore delle simpatiche concept art è Danik Mishanin, 3D Artist russo residente a Mosca. Come potete visionare direttamente in calce a questa news, l'artista ha infatti trasformato PlayStation 5 in un imponente grattacielo dalle linee affusolate. Con tanto di enormi vetrate, la creazione è sicuramente interessante: cosa ve ne pare di questa declinazione urbana del design di PS5?



Nell'ultima settimana, ad ogni modo, Sony non ha offerto dettagli esclusivamente sul fronte hardware della sua nuova console. Il colosso videoludico ha infatti condiviso moltissimi dettagli sulle meccaniche e i principi che regoleranno il funzionamento della retrocompatibilità di PlayStation 5, che potrà accogliere nel suo catalogo circa il 99% delle produzioni per PlayStation 4.