PS5, è guerra agli scalper: Walmart blocca 20 milioni di bot

L'attenzione verso gli scalper è sempre più alta da parte delle più importanti catene di elettronica del mondo, le quali sono intenzionate a tutelare i propri clienti e consentirgli di acquistare una PlayStation 5 senza che qualcuno possa acquistarne interi blocchi da rivendere a prezzo maggiorato.

A dare un primo segnale è Walmart, catena molto famosa in America che ha di recente confermato di aver bloccato un quantitativo incredibilmente alto di bot pronti ad accaparrarsi una PlayStation 5. Stando infatti alle dichiarazioni delle ultime ore, lo scorso 25 novembre 2020, giorno nel quale il sito della catena ha messo in vendita nuove scorte della console Sony, sono stati bloccati ben 20 milioni di bot in un arco di tempo decisamente ridotto, dal momento che parliamo di sole 2 ore. Sembra quindi che chi sta acquistando le console tramite metodi illeciti lo sta facendo tramite l'ausilio di un gran numero di bot che provano ad effettuare la transazione in moto automatizzato, riuscendo così a superare in velocità i poveri utenti che hanno bisogno del tempo materiale per aggiungere il prodotto al carrello e confermare il pagamento. Chissà se il sistema utilizzato da Walmart verrà messo in pratica anche da altre catene in tutto il mondo, così da limitare sempre di più il numero di console che finiscono tra le mani degli scalper.

A proposito di nuove scorte, sapevate che domani potrebbero arrivare nuove PlayStation 5 su ePrice?