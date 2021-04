PS5: guida all'acquisto dei migliori hard disk e SSD esterni in offerta

Il nuovo aggiornamento firmware di PlayStation 5 è disponibile ora e aggiunge tra le novità anche la possibilità di trasferire i giochi dallo spazio di archiviazione della console a una unità esterna USB. Quale miglior occasione dunque per dare uno sguardo alle offerte di Amazon sugli hard disk e gli SSD portatili?

I giochi per PlayStation 5 non possono essere avviati dall'unità esterna e non possono essere scaricati direttamente nella memoria dell'unità di archiviazione, Sony precisa inoltre che "i giochi trasferiti o copiati nuovamente nella memoria di archiviazione interna verranno automaticamente aggiornati, quando applicabile. Inoltre, puoi scegliere le modalità di gioco che desideri installare (ad esempio, campagna o multigiocatore) per i titoli selezionati che supportano l’opzione."

Di seguito vi proponiamo alcuni prodotti particolarmente interessanti ora in offerta su Amazon, se siete interessati approfittatene prima che gli articoli tornino in vendita a prezzo pieno.

WB_Black 5TB - 140.99 euro

Un HDD portatile da 5 Terabyte dal design aggressivo compatibile con PC e tutte le console, tra cui Xbox Series X/S e PlayStation 5. La versione più conveniente è quella da 5TB in vendita a 140.99 euro ma se volete risparmiare è disponibile anche il taglio da 2TB a 109,99 euro.

WD My Passport Ultra 2TB - 114.99 euro

Un hard disk USB 3.0 piccolo e compatto disponibile in vari colori (tra cui argento, blu e rosso), la proposta più economica riguardo la versione 2 Terabyte proposta a 114.99 euro in colorazione argento, al momento questa è l'unica variante in vendita su Amazon mentre i tagli da 1TB e 4TB non sono disponibili per l'acquisto.

SanDisk Extreme SSD 250 GB - 69.99 euro

L'unità SSD SanDisk da 250 GB a 69.99 euro presenta una velocità di scrittura fino a 500MB/s e in lettura fino a 550MB/s. Il SanDisk Extreme si distingue per un design pensato per resistere agli urti, l'unità è impermeabile agli schizzi d'acqua, presente anche un foto per agganciare un moschettone utile per trasportare l'SSD comodamente in qualsiasi situazione. Peccato per uno spazio di archiviazione piuttosto ridotto, è comunque una buona soluzione entry level per chi non ha bisogno di una unità particolarmente capiente e vuole spendere poco.

Samsung SSD T5 500 GB - 69.99 euro

Allo stesso prezzo dell'SSD SanDisk potete acquistare una unità esterna Samsung (sempre a stato solido) da 500 GB in vendita a 69.99 euro. Design piuttosto classico con scocca in metallo per questo SSD disponibile in vari colori (oro rosa, nero, blu e rosso metalizzato) e che può contare su una velocità in lettura e scrittura pari a 540MB/s. Buona capacità di archiviazione ad un prezzo contenuto.