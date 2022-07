PS5 guida: come attivare la risoluzione 1440p col nuovo firmware

Nel corso delle ultime ore è arrivata a sorpresa la Beta del prossimo firmware di PlayStation 5, grazie alla quale alcuni degli utenti in possesso della console possono testare le funzionalità dell'aggiornamento, inclusa la possibilità di utilizzare monitor e TV che supportano la risoluzione 1400p.

Requisiti per i 1440p su PS5

Gli unici che possono provare al momento questa nuova risoluzione su PlayStation 5 sono gli utenti iscritti al programma di Sony per installare la Beta del firmware, il quale però non è disponibile in territorio italiano. A differenza delle precedenti fasi di test, questa volta possono testare il prossimo firmware solo ed esclusivamente i videogiocatori in possesso di una PS5 che risiedono in USA, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Germania e Francia. Questo significa che noi italiani dovremo attendere il debutto ufficiale del firmware, la cui numerazione esatta è al momento sconosciuta, per poter testare l'inedita funzionalità. Ovviamente serve anche un pannello che supporti la risoluzione 1440p, spesso chiamata anche 2K o QHD e che corrisponde a 2560 × 1440 pixel.

Come giocare a 1440p su PS5

Per attivare i 1440p su PlayStation 5 occorre innanzitutto visitare il menu delle impostazioni: dalla schermata della home, premete il tasto Triangolo per spostare il cursore in alto a destra e selezionate l'icona a forma di ingranaggio con il tasto X. A questo punto scorrete fino a trovare la voce "Schermo e video" e poi recatevi nella sezione "Uscita video". In questa schermata troverete l'opzione per modificare la risoluzione e, cliccandoci sopra, sarà possibile far apparire a schermo un menu a tendina contenente tutte le possibili risoluzioni. Selezionate quindi 1440p e, se il vostro pannello supporta tale risoluzione, potrete continuare ad utilizzare la console con l'impostazione selezionata.

Va precisato che, almeno per il momento, non è possibile attivare il VRR a 1440p su PlayStation 5. A proposito, avete letto la guida su come attivare il VRR su PS5?