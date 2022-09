PS5 guida: come creare le cartelle e organizzare i giochi

Con la pubblicazione del nuovo aggiornamento firmware, Sony ha reso possibile utilizzare su PlayStation 5 le Gamelist, ovvero delle cartelle in cui raggruppare in maniera selettiva i propri giochi.

Per creare una Gamelist su PlayStation 5 dovrete innanzitutto assicurarvi che la vostra console sia aggiornata alla sua ultima versione software. Per fare questo dirigetevi su Impostazioni > Sistema > Software di Sistema, quindi selezionate Aggiornamento e Impostazioni del Software di Sistema. Scegliete Aggiorna Software di Sistema e quindi Aggiorna tramite Internet. Ora saprete se la console è correttamente aggiornata, e in caso contrario potrete avviare il download.

Superato il primo passaggio, dirigetevi su Libreria giochi tramite l'icona che trovate all'estrema destra nella schermata principale. Quindi, andate su La tua raccolta premendo R1. Da qui, sarà possibile iniziare a creare le cartelle su PS5.

Qui avrete due possibilità distinte per creare le cartelle: selezionare l'icona che trovate a sinistra dello schermo, oppure scegliere l'icona di un gioco, premere Opzioni e selezionare Aggiungi a Gamelist > Crea Gamelist. Entrambe le opzioni vi permetteranno di spuntare tutti i giochi che desiderate aggiungere alla vostra cartella. Dopo aver utilizzato il tasto X per effettuare tutte le selezioni, premete il pulsante Aggiungi posizionato a destra. Successivamente vi verrà chiesto di nominare la cartella in questione.

Le Gamelist create verranno presentate nella parte superiore della Collezione nella Libreria dei giochi. Selezionando una cartella potrete consultare tutti i giochi da voi scelti in ordine alfabetico. Potete aggiungere un gioco a più cartelle, ed è possibile creare un massimo di 15 cartelle in tutto.

