PS5, guida: come disattivare la musica nel menu principale

Sebbene Sony abbia ormai confermato in via ufficiale che al lancio di PlayStation 5 non vi sarà alcun tipo di supporto ai temi (e non sarà quindi possibile utilizzare quelli disponibili su PS4), sarà comunque data agli utenti l'opportunità di apportare piccole modifiche al menu principale.

Tra le possibili opzioni che si potranno modificare troviamo la musica in background, che con le impostazioni predefinite della console next-gen targata Sony ci accompagnerà durante la nostra permanenza nella home. Nel caso in cui questa melodia di sottofondo dovesse infastidirvi o se volete disabilitarla solo per breve tempo (magari in attesa che termini il download dell'ultimo aggiornamento del vostro gioco preferito, dovete iniziare ad aprire il menu delle impostazioni che si può raggiungere selezionando l'icona con un ingranaggio bianco in alto a destra (per raggiungere le voci del menu in questo angolo dello schermo basta premere il tasto Triangolo). A questo punto selezionate la voce "Suoni" per ritrovarvi di fronte a tre diverse opzioni: Microfono, Output Audio e Volume. Scegliete Output Audio e scorrete verso il basso fino a trovare la sezione "Generali" e attivate/disattivate la spunta su Musica del Menu Principale. Se doveste cambiare idea vi basterà seguire nuovamente lo stesso percorso e modificare l'opzione, così da far tornare o rimuovere la musica di sottofondo nella schermata principale della vostra PlayStation 5.

