PS5: la guida ai migliori SSD da comprare a settembre 2021

Dopo una lunga fase di test, l'l'aggiornamento 21.02-04.00.00.42-00.00.00.0.1 per PS5 è stato messo a disposizione di tutti i possessori della console di nuova generazione, che hanno così potuto beneficiare di numerosi affinamenti e funzionalità aggiuntive: una su tutte, la possibilità di espandere la memoria di sistema con delle unità SSD.

Di serie, PlayStation 5 monta un SSD con un taglio di 825 GB e circa 667 GB disponibili per giochi, applicazioni e altri file, dunque - visto il peso spesso elevato dei titoli di ultima generazione - espandere la memoria potrebbe risultare incredibilmente utile.



Per farlo, dovete acquistare un SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4 con uno spazio d'archiviazione non superiore ai 4TB, una velocità di lettura sequenziale di almeno 5,500 MB/s e dotato di dissipatore. La larghezza non deve essere superiore ai 25 mm, mentre la lunghezza non deve andare oltre i 110 mm. La profondità massima è invece di 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda). Se non sapete neppure da dove cominciare per cercare un SSD da montare nella vostra PS5, allora vi proponiamo una serie di alternative tra le quali scegliere.

Migliori SSD per PS5

Dissipatori per PS5

Non tutti gli SSD che vi abbiamo consigliato sono dotati di un dissipatore, quindi potreste essere interessati ad acquistarne uno separato. In alcuni casi, anche quello in dotazione di un SSD potrebbe essere troppo grande. Tenendo conto che all'interno di PS5 lo spazio massimo disponibile al di sopra dell'SSD è pari a 8 mm, vi consigliamo i seguenti:

Una volta che avrete acquistato e ricevuto un SSD, allora potrete consultare la nostra guida al montaggio dell'SSD all'interno di PS5.