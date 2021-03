PS5: hacker violano i social del Servizio Sanitario UK per una truffa con finti preordini

Una volta ottenuto l'accesso al profilo Twitter di una dirigente del Servizio Sanitario del Regno Unito, gli hacker hanno organizzato una truffa con finti preordini di PlayStation 5. I giornalisti della BBC ricostruiscono l'accaduto raccogliendo la testimonianza della stessa dirigente, Helen Bevan.

Ai microfoni della redazione di BBC.com, Bevan spiega di aver perso l'accesso ai suoi portali social dopo aver risposto a una email truffaldina degli hacker per esortarla ad attivare l'autenticazione a due fattori sul suo profilo Twitter personale e su quello professionale, con oltre 140.000 follower, associato alle sue attività di responsabile del programma NHS Horizons. Gli hacker sono riusciti a entrare in possesso anche del terzo profilo gestito dalla dirigente per condividere foto e video del suo gatto, una "celebrità locale" da circa 40.000 follower.

Dopo essersi accorta delle attività degli hacker e del cambio delle credenziali di accesso dei propri account, Bevan ha assistito allo stravolgimento dei suoi profili e al grottesco tentativo compiuto da chi, attingendo ai numerosi contatti della dirigente, ha inviato messaggi a raffica per notificare una finta rivendita di PS5.

Una volta riottenuto l'accesso ai suoi profili, la rappresentante del Servizio Sanitario UK ha dovuto far fronte a una sequela di domande provenienti da chi, attratto dal basso prezzo delle PlayStation 5 vendute fittiziamente dagli hacker, è cascato nel tranello e perso il proprio denaro partecipando a questi finti preordini.

Il giorno successivo al furto dei suoi account social, Beven avrebbe dovuto tenere un evento online per il Servizio Sanitario nazionale con migliaia di persone connesse, da qui la gravità della truffa orchestrata dagli hacker e l'elevato numero di utenti che è finito nella trappola tesa dai finti rivenditori di PS5.