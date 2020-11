PS5 e HDMI 2.1: il limite della larghezza di banda è fissato a 32 Gbps?

Mentre i fortunati possessori di PlayStation 5 continuano a darci dentro con i giochi di nuova generazione, godendosi i tempi di caricamento rapidissimi, la grafica migliorata e le feature uniche del DualSense, alcune realtà specializzate stanno mettendo sotto torchio la console analizzandone ogni singolo aspetto tecnico.

Dai responsabili del canale YouTube HDTVTest arriva una nuova indiscrezione: analizzando l'output dell'HDMI 2.1 su PlayStation 5 hanno scoperto che il picco massimo della larghezza di banda è fissato a 32 Gbps, un valore inferiore ai 40 Gbps garantiti da Xbox Series X e al massimo teorico della tecnologia che corrisponde di 48 Gbps (senza compressione). Il limite dei 32 Gbps su PlayStation 5 è stato registrato sia alla risoluzione 4K a 60fps, sia a 4K a 120fps.

A causa della larghezza di banda limitata, quindi, PlayStation 5 non è in grado di raggiungere il pieno campionamento del colore RGB 4:4:4 in modalità 120 Hz in 4K HDR, fermandosi quindi a 4:2:2, un rapporto caratterizzato da una perdita del 50% delle informazioni sul colore rispetto a 4:4:4. Gli 8 Gbps aggiuntivi offerti dallo standard HDMi 2.1 su Xbox Series X sono invece in grado di generare un campionamento pieno 4:4:4.

Cosa comporta tutto ciò? A causa del campionamento 4:2:2, lo spazio del colore nei giochi in 4K HDR a 120 fps risulta limitato e i dettagli più fini possono apparire sfocati. La problematica interessa attualmente un numero limitato di giocatori: i pannelli 4K 120Hz non sono ancora diffusissimi e i giochi in grado di supportare questa modalità di visualizzazione sono ancora pochi. È pur vero, in ogni caso, che si tratta di una limitazione inaspettata. Attualmente non è chiaro se si tratta di un limite hardware oppure software: nella seconda eventualità basterebbe un aggiornamento del firmware di PlayStation 5 per aumentare la larghezza di banda, come avverrà per il Variable Refresh Rate, che sarà aggiunto a PS5 con un update del sistema.