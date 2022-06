PS5 e HDR: lo state sfruttando al meglio? Ecco un trucco per impostarlo

In attesa di poter assistere al Sony Showcase in programma per la fine di giugno, i videogiocatori in possesso di una PlayStation 5 potrebbero voler verificare di star sfruttando al meglio le potenzialità della console.

In particolare, l'impostazione delle funzioni HDR proposta di default da PS5 non è la più adatta per i dispositivi TV che supportano l'HDR10 o superiori. Nel regolare la resa avanzata dei colori, la console propone infatti due schermate volte ad impostare i valori di bianco e nero assoluti. La procedura guidata, richiede ai giocatori di rendere un sole grigio appena visibile su entrambi gli sfondi.



In verità, sui dispositivi che sfruttano almeno l'HDR10, è possibile ricorrere ad un trucco differente, che consentirà di sfruttare al massimo le caratteristiche della propria smart TV. Nello specifico, il sole grigio andrà reso il più visibile possibile nella schermata a sfondo bianco, mentre andrà fatto svanire completamente all'interno della schermata a sfondo nero. Per accedere alle funzioni di regolazione dell'HDR, è necessario aprire il menu Impostazioni di PS5 e selezionare la voce Schermo e video. Da qui, passare poi alla voce Uscita video e selezionare infine l'opzione dedicata alla regolazione dell'HDR.



Nel frattempo, Sony promette al pubblico la distribuzione di nuove scorte di PlayStation 5.