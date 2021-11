PS5 Headset Pulse 3D, PlayStation Plus e COD Vanguard a prezzo speciale da GameStop

Nell'ambito del ricco Volantone di novembre 2021 GameStop propone un gustoso bundle dedicato a tutti i giocatori PlayStation 5 amanti del multiplayer.

Se state pensando di acquistare Call of Duty Vanguard per PlayStation 5, allora vi consigliamo di prendere in seria considerazione un bundle offerto da GameStop, grazie al quale potrete affrontare i campi di battaglia multigiocatore nel miglior modo possibile: la nota catena propone COD Vanguard, un abbonamento a PlayStation Plus da 3 mesi e le cuffie wireless con microfono Pulse 3D ufficiali PS5 al prezzo speciale di 159,99 euro, con un risparmio di oltre 46 euro sul prezzo normale.

Potete approfittare di quest'opportunità recandovi nel vostro punto vendita preferito oppure dirigendovi sul sito ufficiale di GameStop, tenendo bene a meno che l'offerta sarà valida solamente fino al 17 novembre oppure fino ad esaurimento scorte.

Ne approfittiamo per segnalarvi che GameStop offre anche un mare di offerte su console, videogiochi e accessori per la Milan Games Week e un buono sconto di 10 euro per Natale: ecco come ottenerlo.