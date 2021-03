PS5: l'headset Pulse 3D Wireless è di nuovo disponibile su Amazon

Non solo PlayStation 5, spesso e volentieri anche i suoi accessori sono difficili da reperire nei negozi. Per questo motivo ci teniamo a segnalarvi che il Pulse 3D Wireless Headset per PS5 è tornato in vendita su Amazon.it.

È molto probabile tuttavia che le nuove scorte non siano ancora arrivate nei magazzini di Amazon, dal momento che la disponibilità è fissata per il 22 aprile 2021, mentre le consegne a partire dal 29 aprile. In ogni caso, nel frattempo potete assicurarvi un'unità al prezzo di 99,99 euro.

Le cuffie wireless con microfono Pulse 3D sono ottimizzate per l'audio 3D di PlayStation 5 e presentano un design con doppio microfono per l'eliminazione del rumore, un connettore per la ricarica USB Type-C e una serie di comandi di facile accesso. Sony dichiara un'autonomia fino a 12 ore in modalità wireless grazie alla batteria ricaricabile incorporata. Mediante l'ingresso da 3,5 mm e il cavo audio in dotazione le cuffie wireless Pulse 3D possono anche essere collegate a PlayStation VR e ai dispositivi mobili. Grazie all'adattatore Wireless incluso sono compatibili anche con PlayStation 4 e i computer Windows 10 e Mac.