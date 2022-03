PS5: Horizon, Elden Ring, Babylon's Fall e Forspoken nel nuovo spot TV giapponese

Mentre in Occidente è tutto pronto il nuovo PlayStation State of Play del 9 marzo, in Giappone Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un nuovo spot di PlayStation della durata di tre minuti incentrato sulla lineup software PS4 e PS5.

Il video intitolato RUN! RUN! Lineup! è doppiato da Aoi Utano mentre la colonna sonora è composta da NayutalieN, con Mary Usagi alla voce. Lo spot introduce 20 diversi giochi disponibili (anche) sulle console della famiglia PlayStation, ampio spazio viene concesso a Elden Ring, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Fall Guys Ultimate Knockout, SD Gundam Battle Alliance, Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline, Babylon's Fall, Forspoken, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e Ghostwire Tokyo, già usciti o di imminente uscita.

Un reel finale mostra invece brevemente una carrellata di titoli tra cui Dragon Ball The Breakers, Deathverse Let It Die, Dying Light 2 Stay Human, eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022, Earth Defense Force 6, Nobunaga’s Ambition Rebirth, Persona 4 Arena Ultimax, Star Ocean The Divine Force, Uncharted L'Eredità dei Ladri e The King of Fighters XV.

Si tratta di uno spot pensato per il mercato giapponese e come tale anche la scelta di molti titoli rispecchia i gusti del pubblico locale, pensiamo ad esempio a Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline o eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022, solamente per citarne due.