PS5 con Horizon Forbidden West su Amazon: nuovi inviti per l'acquisto!

Nel momento in cui scriviamo, su Amazon.it sono tornati disponibili gli inviti per l'acquisto di PS5 in bundle con Horizon Forbidden West al prezzo di listino di 609,99 euro. Affrettatevi prima la possibilità di richiedere gli inviti venga nuovamente rimossa.

Tutto quello che dovete fare è andare su Amazon.it nella pagina prodotto PS5 in bundle con Horizon Forbidden West e cliccare sul pulsante giallo Richiedi Invito, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, il rivenditore però sottolinea che "l'articolo molto richiesto, con quantità limitate. Non saremo in grado di soddisfare tutte le richieste."

A questo proposito Amazon ricorda che "Per garantire che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto, lo vendiamo su invito. Se invitato all'acquisto, riceverai un'e-mail quando l'articolo sarà disponibile. Non tutte le richieste saranno accolte."



Le scorte come detto sono limitate e dunque non è sicuro che con questo sistema riusciate ad acquistare effettivamente la console, il sistema di acquisto su invito di Amazon.it è pensato per allontanare gli scalper e favorire i consumatori, ma come detto le scorte di magazzino non sembrano essere particolarmente numerose, in ogni caso se siete interessati vi consigliamo di provare a richiedere l'invito su Amazon per l'acquisto di PS5 Standard in bundle con Horizon Forbidden West.