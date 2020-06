PS5: anche Horizon Forbidden West nello splendido artwork di Rachid Lotf

A pochi giorni dall'evento di presentazione di PlayStation 5, che ci ha permesso di scoprire alcuni dei titoli in sviluppo per la console Sony e il suo aspetto, ecco che spunta in rete un bellissimo artwork realizzato dall'artista Rachid Lotf.

Il disegno, commissionato dalla stessa Sony per fare da copertina al prossimo numero della rivista ufficiale PlayStation, mostra un giocatore intento a giocare ad Horizon Forbidden West con in mano un DualSense e con sulle pareti i poster dei principali giochi in arrivo sulla console di prossima generazione. Tra i titoli in questione troviamo non solo titoli multipiattaforma Cyberpunk 2077 e Resident Evil Village ma anche esclusive quali Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart. Nell'immagine vengono anche messi in bella mostra alcuni degli accessori di PlayStation 5 svelati dall'azienda sempre nel corso dell'evento, ovvero lo stand di ricarica dei controller, la videocamera, il telecomando e le cuffie.

