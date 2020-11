PS5: Horizon, Ratchet & Clank e GT7, svelate le finestre di lancio!

Come avrete notato, qualche minuto fa Sony ha pubblicato il trailer "Play has no limits" di PlayStation 5, all'interno del quale si nascondono nuove informazioni sulle finestre di lancio di alcune delle esclusive in arrivo il prossimo anno.

Nei primi istanti del trailer, nella parte bassa dello schermo, è infatti possibile leggere il periodo d'uscita delle seguenti esclusive Sony:

Ratchet & Clank Rift Apart: prima metà del 2021

prima metà del 2021 Returnal: prima metà del 2021

prima metà del 2021 Gran Turismo 7: prima metà del 2021

prima metà del 2021 Horizon Forbidden West (PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5): seconda metà del 2021

A meno che il colosso giapponese non decida di posticipare alcuni dei giochi elencati sopra, potremo mettere le mani su tre esclusive entro il prossimo giugno 2021 e su altre due tra giugno e dicembre, dal momento che il sequel di God of War, Ragnarok, è ancora previsto per il prossimo anno e potrebbe accompagnarci nel corso delle festività natalizie per spingere le vendite nel secondo Natale di PS5.

Aspettando l'arrivo della console qui in Italia, vi ricordiamo che Sony ha appena pubblicato l'applicazione per il Remote Play di PlayStation 5 su PlayStation 4.