PS5: Horizon Zero Dawn Remaster, Ocean di Kojima e molto altro nel presunto documento leak

La redazione di Gematsu ha corroborato la voce di corridoio che vuole in via di sviluppo una versione remastered di Horizon Zero Dawn, il primo episodio della serie action open world di Guerrilla Games con protagonista l'intrepida Aloy.

La conferma giungerebbe da un documento interno di Sony che starebbe circolando online e che ora è giunto sino alle pagine di ResetEra. Ammesso che si tratti della sua versione autentica, il documento conferma l'esistenza di diversi progetti legati ad Horizon, compresi il DLC di Horizon Forbidden West insieme alla remaster di Zero Dawn per PlayStation 5, il port di Horizon Forbidden West per PC e Horizon Online.

Tra gli altri nomi presenti nel documento troviamo anche Ocean di Kojima Productions, che secondo i più recenti rumor dovrebbe corrispondere al seguito di Death Stranding. Confermati anche i port PC di Sackboy Una Grande Avventura e Returnal.

La lista prosegue con giochi noti come Destruction All-Stars e Rise of the Ronin, ma anche con misterioso progetti con nomi in codice. Abbiamo ad esempio Heartbreak, un survival horror in Unreal Engine 5 di Firesprite, studio che in effetti si era detto in cerca di talenti per un tripla A horror realizzato tramite il motore di Epic Games.

Redstar di Lucid Games, descritto come un gioco di combattimento su veicoli, potrebbe plausibilmente corrispondere al nuovo Twisted Metal, anche se precedenti rumor precisavano che il progetto fosse passato in mano a Firesprite. Camden è un nuovo open world di Sumo Digital, forse legato al progetto su un'amata serie fantasy su cui lo studio era al lavoro stando agli indizi forniti da una designer.

Il lungo elenco si chiude con Bates di Ballistic Moon, sviluppatore che si era detto impegnto nella realizzazione di un'esclusiva PlayStation al fianco di Sony Interactive Entertainment, ed infine il Game as a Service Camden di London Studio, che effettivamente si diceva alla ricerca di collaboratori per un gioco a supporto continuo per PlayStation.

Tutto sembra combaciare con gli indizi emersi nei mesi scorsi, tuttavia vi raccomandiamo di prendere con le dovute cautele quanto riportato fino a eventuali conferme o smentite da parte di Sony.