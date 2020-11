PS5: Ibrahimovic vizia i compagni di squadra con la console Sony

È ormai nota la grande passione di Zlatan Ibrahimovic per il mondo dei videogiochi e proprio per questo motivo il campione del Milan non è riuscito a trattenersi nemmeno al day one di PlayStation 5.

Il leader del Milan ha deciso di dimostrarsi particolarmente generoso nei confronti di tutti i propri compagni di squadra, ad ognuno dei quali ha regalato una nuova PlayStation 5. A dimostrarlo sono i post di ringraziamento su Instagram, dov'è possibile già vedere le reazioni di giocatori come Mateo Musacchio e Samu Castillejo. Considerando non solo il prezzo ma anche la rarità del prodotto, che come avrete sicuramente avuto modo di notare è praticamente introvabile in qualsiasi negozio e le pochissime unità messe in vendita oggi presso le principali catene sono andate sold out nel giro di minuti o addirittura secondi.

Aspettando la reazione sui social anche degli altri compagni di squadra, che saranno felicissimi del dono ricevuto dal buon Ibra, vi ricordiamo che proprio nel corso della serata gli utenti hanno già scoperto un trucco per attivare il browser web nascosto di PlayStation 5, grazie al quale si può navigare tranquillamente su internet.