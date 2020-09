PS5: 'Il reveal di Xbox Series S ha dato un vantaggio a Sony', per gli analisti di DFC

Nonostante il grande interesse suscitato dal reveal di Xbox Series S che, con i suoi 299 euro, la renderanno quasi certamente la console nextgen più economica sul mercato, gli analisti di DFC ritengono che Sony, con PlayStation 5, abbia un vantaggio sulla concorrenza di Microsoft.

In un report pubblicato a margine dell'annuncio di data e prezzo di Xbox Series X e S, gli analisti di DFC evidenziano come "il rapporto qualità prezzo è difficile da prevedere e determinare. Microsoft ha presentato Series X come il sistema più potente e all'improvviso ha annunciato una console che sembra neutralizzare quella comunicazione con un prezzo e una potenza inferiori".

La società di ricerca e analisi videoludica aggiunge inoltre che "il reveal di Series S conferma davvero come Microsoft, concentrandosi sulla strategia del digital delivery a lungo termine, abbia dato a Sony e alla sua PlayStation 5 un grande vantaggio in termini di vendite hardware".

Secondo quanto stimato da DFC, l'ipotetico vantaggio di PlayStation 5 su Xbox Series S e X potrebbe essere determinato anche dalla scarsa quantità di console che verranno distribuite a fine 2020: mancherebbe perciò l'effetto leva dovuto al basso prezzo di Series S, quantomeno al suo debutto sul mercato.

Sempre stando a DFC Intelligence, infatti, "qualunque hardware possa essere lanciato a fine anno, andrà comunque incontro al tutto esaurito. È probabile quindi che la scarsità di console disponibili a fine anno possa indurre Microsoft a produrre più Series S, dando un vantaggio iniziale a Xbox come base installata. Sfortunatamente, però, tutto il resto è chiaramente a favore di PS5. Microsoft ha perso la sfida comunicativa e PS5 è divenuta la console che tutti vogliono acquistare per accedere a giochi entusiasmanti".