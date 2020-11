PS5 illumina la sede PlayStation: Sony accoglie la next gen con uno spettacolo

Nell'impossibilità - per ovvie ragioni - di organizzare un grande evento di lancio, i vertici di Sony hanno comunque voluto trovare un modo per dare la giusta accoglienza alla prossima generazione di console.

Con PS5 in arrivo domani - giovedì 12 novembre - in Giappone, Canada, Messico, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Australia e USA, il quartier generale di Sony PlayStation negli Stati Uniti d'America si tinge di blu. A condurre i festeggiamenti è uno spettacolo di luci, con laser, riflettori e pannelli che illuminano a giorno la struttura. Non mancano ovviamente proiezioni dedicata a PlayStation 5 e al DualSense, il nuovo controller destinato a prendere sui propri grilletti il peso dell'eredità dei pad della linea DualShock. Ad offrire un assaggio della cornice proposta dalla sede di Sony PlayStation è Hermen Hulst, responsabile delle attività dei team di sviluppo First Party del colosso videoludico. Direttamente dal proprio account Twitter ufficiale, il dirigente condivide uno scatto dedicato, mentre l'account di PlayStation ne presenta un breve filmato. Il tutto è disponibile direttamente in calce a questa news.



