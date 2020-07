PS5: è questa la prima immagine 'reale' del controller DualSense?

Mentre in rete continua il dibattito sulla falsa immagine di PS5 in total black, un utente del forum di ResetEra pubblica una nuova foto che, a suo dire, lo ritrarrebbe mentre impugna il controller DualSense di PlayStation 5.

La foto in questione è di scarsa qualità e, anche per questo, dall'autenticità quantomai dubbia, seppur con delle proporzioni che sembrano essere identiche a quelle delle prime immagini del DualSense e del video di presentazione pubblicato da Sony in chiusura dell'evento sui giochi PS5 dell'11 giugno.

L'insolita inquadratura scelta dall'artefice di questa foto ne esalta le generose dimensioni e ci consente di osservare nel dettaglio gli stick analogic e l'effetto traslucido dei pulsanti principali e della croce direzionale, come pure l'ergonomia delle due impugnature che ospiteranno i motori per la vibrazione e i sensori di movimento.

Come accaduto di recente con l'immagine di PS5 in total black proveniente da un falso opuscolo Sony realizzato ad arte da un utente della community di ResetEra, vi consigliamo di ammirare questo nuovo scatto del DualSense con tutte le cautele del caso proprio in funzione dell'impossibilità di determinarne l'attendibilità della fonte.