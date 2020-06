PS5 implementerà un sistema equivalente allo Snap Mode di Xbox One?

Sebbene il design di PlayStation 5 sia ormai noto a tutti, alcune delle feature del sistema operativo della console di prossima generazione Sony sono ancora un mistero. Una di queste potrebbe però essere emersa grazie ad un brevetto, il quale suggerisce l'arrivo di una feature molto simile allo Snap Mode di Xbox One.

Questa funzionalità, ormai non più disponibile sulla console Microsoft per via della richiesta di un quantitativo eccessivo di risorse, permette di rimpicciolire leggermente la schermata dedicata al gioco per visualizzare una colonna laterale che consente di avere diversi vantaggi. Stando alle poche informazioni presenti nel brevetto, tramite questa colonna potremo ad esempio guardare un video in streaming mentre giochiamo, selezionare un brano musicale da ascoltare e tanto altro. Il brevetto mostra anche come venga data all'utente la possibilità di modificare posizione e dimensione di questa colonna, così da influire il meno possibile sull'esperienza di gioco. Non è da escludere che, attraverso questo "Snap Mode", potremo guardare in streaming le partite di amici o altri giocatori e raggiungere la loro stessa sequenza di gioco o partita multigiocatore con un semplice click.

In attesa di scoprire quali sono le sorprese che Sony deve ancora svelare, vi ricordiamo che di recente Tim Sweeney di Epic ha ribadito che l'SSD di PS5 è eccezionale.