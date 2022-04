PS5, importante traguardo in Giappone: superato il milione e mezzo di unità vendute

Nonostante tutte le ben note problematiche relative alla carenza di semiconduttori, PlayStation 5 continua a registrare vendite regolari nella maggior parte dei territori, Giappone incluso. In patria, infatti, la console next-gen di Sony ha da poco tagliato un importante traguardo.

Secondo ai dati riportati da Famitsu relativi al periodo compreso tra il 28 marzo 2022 e il successivo 3 aprile 2022, PS5 avrebbe raggiunto e superato il milione e mezzo di unità vendute sin dal lancio avvenuto nel novembre del 2020. Il dato si raggiunge sommando i numeri registrati da entrambe le edizioni in commercio, la Standard con lettore ottico e la Digital: la prima ha finora piazzato 1.300.078 unità, laddove la seconda è arrivata a 228.105 in totale.

Sempre nella stessa settimana presa in analisi, la piattaforma Sony ha venduto più di 30.000 unità sul suolo nipponico, confermando quindi risultati complessivamente buoni nonostante la continua carenza di scorte che l'affliggono. Facendo inoltre un paragone con il primo anno e mezzo di PlayStation 4 (uscita in Giappone nel febbraio del 2014), la nuova console ha fatto anche di poco meglio rispetto al suo predecessore, che nello stesso arco di tempo aveva piazzato meno di 1.500.000 unità.

Viene comunque da chiedersi come sarebbero i dati se non ci fosse la carenza di chip che rende PlayStation 5 e Xbox Series X introvabili anche nel 2022. Ricordiamo nel frattempo che è disponibile il nuovo firmware per PlayStation 5, il 22.01-05.02 che, tuttavia, ancora non abilita il VRR.