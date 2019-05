PS5: stessa importanza per supporti fisici, download e streaming

Sono in molti a credere che cloud e digital download soppianteranno presto i supporti fisici su console, tuttavia non sarà così su PlayStation 5, come confermato da Sony durante l'IR Day che si è tenuto nelle scorse ore a Tokyo.

La compagnia giapponese vuole offrire ai consumatori massima libertà in tal senso e fa sapere che, sebbene nel corso degli anni le possibilità di acquisto e fruizione dei contenuti sia aumentata, nessuna di queste è andata a discapito di altre.

Se su PlayStation e PlayStation 2 il supporto fisico (CD e DVD) era l'unico modo per poter riprodurre giochi, su PlayStation 3 si è passati a Blu-Ray e Download, con l'aggiunta di streaming su PlayStation 4. Su PlayStation 5 Sony supporterà in egual modo supporti fisici Blu-Ray, download e giochi in streaming.

A tal proposito, l'azienda ammette ovviamente come quest'ultimo sia sempre più importante e attualmente PlayStation Now conta su cinque milioni di abbonati, destinati a crescere in futuro. Da parte di Sony però non c'è nessuna volontà di tagliare le gambe al supporto fisico, capace ancora di generare numeri interessanti e dunque non a rischio di estinzione con PlayStation 5.