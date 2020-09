PS5 e l'importanza del Tempest 3D AudioTech: parlano gli sviluppatori

Dopo aver raccolto le riflessioni degli sviluppatori sull'SSD di PS5, i curatori del PS Blog danno spazio a una serie di commenti di altri esponenti di software house che, come Guerrilla Games, si serviranno del Tempest 3D AudioTech della console nextgen per rendere ancora più immersiva l'esperienza dei giocatori.

Partendo proprio dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios, e dalle parole pronunciate da Mathijs de Jonge su Horizon Forbidden West, sembra proprio che il chip audio 3D di PS5 sarà un elemento centrale dello sviluppo e della progettazione dell'ecosistema di gioco dei titoli che approderanno sulla piattaforma di Sony.

Eccovi allora i passaggi più importanti degli sviluppatori intervenuti per lodare le capacità del Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5:

Mathijs de Jonge di Guerrilla Games, Horizon Forbidden West: "La capacità di stratificare la musica in modo ancora più profondo con dozzine di stati diversi che reagiscono alle aree e ai livelli nemici crea un ambiente ancora più lussureggiante e affascinante".

Jun Takeuchi di Capcom, Resident Evil Village: "L'audio è una aspetto fondamentale per spingere davvero l'esperienza di gioco a un nuovo livello con PS5. Sembra quasi che il 3D Audiotech fosse stato creato appositamente per i giochi horror".

Jurjen Katsman di Nixxes, Marvel's Avengers: "I mondi di gioco sono in tre dimensioni da diverse generazioni ormai, ma per l'audio ci siamo sempre limitati a un suono surround 2D. Ma se Iron Man distrugge una torretta o Hulk ruggisce mentre si lancia a testa bassa contro i nemici, vuoi davvero sentire la direzione da dove proviene quel suono. Con PS5, possiamo determinare con precisione la posizione delle fonti audio e far gestire il tutto dall'AudioTech 3D, migliorando in maniera significativa il suo senso di immersione ingame. E tutto con l'ausilio di semplici cuffie, senza bisogno di complessi sistemi stereo surround".