PS5, le nostre impressioni sulle cuffie Pulse 3D: audio grandioso!

PlayStation 5 è accompagnata sul mercato da un assortimento completo di accessori, che ne arricchiscono l'esperienza aderendo ai medesimi canoni di ricercatezza estetica. Tra questi ci sono anche le cuffie wireless con microfono Pulse 3D, che permettono di godere al massimo del Tempest 3D AudioTech della console.

In queste settimane trascorse assieme a PlayStation 5, il nostro Marco Mottura ha avuto l'opportunità di testare a fondo le cuffie Pulse 3D in giochi come Demon's Souls e Call of Duty Black Ops Cold War, e adesso è pronto a condividere con tutti voi le sue impressioni. L'headset presenta la medesima colorazione della console, con un design ottimizzato con doppio microfono con tecnologia di eliminazione del rumore, un dispositivo di ricarica basato su USB Type-C e una serie di comandi di facile accesso. Le Pulse 3D sono state progettate specificamente per beneficiare della tecnologia Tempest 3D AudioTech, che permette ai suoi di arrivare da tutte le direzioni in maniera realistica. Possono inoltre essere utilizzate anche su PC e PlayStation 4 grazie all'adattatore wireless incluso, e a PlayStation VR e dispositivi mobili con l'ingresso da 3,5 mm.

Per le impressioni dettagliate, vi invitiamo invece con protagonista Marco Mottura allegato in cima a questa notizia. Cosa ve ne pare? Acquisterete le Pulse 3D? Ricordiamo che il prezzo consigliato al pubblico è pari a 99,99 euro.