PS5 'in vendita' su Ebay, ma sono solo foto: la piattaforma interviene

Tra PS5 acquistate per essere rivendute a prezzi elevati e annunci di natura truffaldina, la rete è sempre più popolata di tentativi di sfruttare l'elevata domanda legata alla nuova console Sony.

Alcuni casi hanno in particolare coinvolto eBay, con aste che hanno visto protagoniste delle semplici foto di PlayStation 5. Con caratteristiche volutamente ambigue, gli annunci mirano ovviamente ad attirare la frettolosa attenzione di consumatori in cerca dell'hardware. In seguito a numerose segnalazioni, sul tema è intervenuta la stessa piattaforma, che ha condannato con fermezza la pratica e reso noto che prenderà provvedimenti nei confronti dei rivenditori coinvolti.

"Condanniamo questi opportunistici rivenditori che stanno cercando di indurre in errore altri utenti. - ha dichiarato eBay - Ci stiamo occupando della rimozione dalla nostra piattaforma di tutti gli annunci legati a foto di PlayStation 5 e prenderemo misure appropriate nei confronti dei venditori. Per qualsiasi acquisto, ma soprattutto per beni dal prezzo elevato o soggetti a grande domanda, gli acquirenti dovrebbero procedere con cautela e leggere con molta attenzione la descrizione dell'annuncio".



Ricordiamo che Sony ha di recente confermato alla community che presto saranno disponibili nuove scorte della console. In particolare, la comunicazione ufficiale ha promesso che ulteriori PS5 saranno messe in vendita entro Natale.