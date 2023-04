PS5 inarrestabile: console più venduta negli USA a marzo 2023, sta facendo meglio di PS4

Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi per PlayStation 5. Oltre alla conferma che PS5 ha segnato vendite record nel primo trimestre dell'anno, ulteriori buone notizie arrivano anche dagli Stati Uniti, sia per quanto riguarda i risultati di marzo 2023 che di tutto l'anno fino a questo momento.

Come rivelato su Twitter da Mat Piscatella di Circana, la console Sony si è confermata la console più venduta negli USA lo scorso mese, non solo in termini di unità vendute, ma anche di ricavi in dollari. In aggiunta, PS5 si conferma al momento la console più venduta del 2023 sul suolo americano, registrando dunque importanti passi avanti rispetto a quanto registrato nel 2022, dove la carenza di scorte ha frenato i risultati della console.

L'analista fa inoltre sapere che, nel primi 29 mesi di commercializzazione, PS5 ha già superato PlayStation 4 in termini di vendite nello stesso periodo di tempo. Grazie anche alla spinta di PS5, le vendite hardware sono aumentate del 10% a marzo 2023 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, così come sono cresciute del 21% nel primo trimestre 2023 in confronto al primo trimestre del 2022. Calano invece le vendite software: si registra il 7% in meno a marzo 2023 rispetto a marzo 2022, mentre la flessione complessiva è del 4% nel Q1 2023 rispetto a Q1 2022. Stabile invece la vendite degli accessori.

In generale, il mercato videoludico nei primi tre mesi di quest'anno ha avuto un calo dell'1% in confronto a quanto fatto nello stesso arco di tempo del 2022. Per quanto riguarda il solo marzo 2023, tale diminuzione è del 5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Intanto la maggior diffusione della console Sony sta avendo un'altra conseguenza positiva: i bagarini stanno mollando la presa con PS5, iniziando così a svendere le piattaforme a loro disposizione in precedenza proposte a prezzi gonfiati a causa della loro scarsa reperibilità.