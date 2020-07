PS5 fa incetta di Indie: tutti i nuovi giochi indipendenti annunciati per la console!

Piuttosto a sorpresa e con una comunicazione affidata alle pagine del Blog Ufficiale di PlayStation, Shuhei Yoshida ha annunciato l'iniziativa PlayStation Indies.

Il programma punta a proporsi come una vetrina privilegiata per la presentazione di produzioni indipendenti destinate ad approdare sulle console Sony. In seguito alla comunicazione hanno fatto rapidamente seguito una serie di nuovi annunci, alcuni dei quali legati a titoli completamente inediti, altri a porting per hardware PlayStation di giochi già noti al pubblico.

Per quanto riguarda la prima categoria, possiamo ad esempio citare la pubblicazione del primo trailer di Worms Rumble, nuovo capitolo della celebre serie Worms. Il titolo, che introdurrà un combat system in tempo reale e persino una modalità battle royale, approderà entro fine anno su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nel secondo gruppo rientra invece l'annuncio di una versione PS4 e PS5 di Haven. Per offrirvi una panoramica completa degli indie in arrivo su PlayStation 5, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato, nel quale riassumiamo le caratteristiche principali di ogni produzione annunciata dal team Sony nel corso della giornata di mercoledì 2 luglio.



Trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!