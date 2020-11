PS5, inconvenienti al lancio: segnalato bug legato al download di giochi

Dopo alcune segnalazioni legate a presunti inconvenienti tecnici per Xbox Series X e Series S, la community videoludica condivide ora anche alcune testimonianze in merito alla propria esperienza con PlayStation 5.

Dopo segnalazioni di Coil Whine su PS5, emergono ora anche imprevisti legati al processo di download di giochi acquistati da PlayStation Store. In particolare, gli utenti interessati dal problema citano un vero e proprio "Queue Bug", che condanna il titolo acquistato ad un vero e proprio limbo nel quale risulta impossibile avervi accesso pur avendo portato a termine la procedura d'acquisto. Dalle testimonianze emerse in rete, si riferisce di come il download non prenda correttamente il via, rendendo il gioco inaccessibile. Al contempo, mentre la libreria PS5 visualizza il titolo come parte della propria collezione, il PS Store indica il titolo come acquistabile.



Tra i giochi coinvolti dal "Queue Bug" sono stati al momento citati Call of Duty: Black Ops Cold War, Godfall, Demon's Souls, Sackboy: Una Grande Avventura. Nel caso del nuovo COD, Activision suggerisce di procedere a un ripristino delle impostazioni di fabbrica per la propria PlayStation 5. Sono diverse le testimonianze da parte della prima utenza PS5 legata all'efficacia di questa specifica procedura di risoluzione di tale problematica. Non sembrano invece essere al momento disponibili indicaizoni da Sony.