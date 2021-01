PS5 finalmente anche in India: esaurita in 5 minuti, Sony invita a tutelare la salute

Con un ritardo di diversi mesi rispetto a molte aree del mondo, tra cui Europa, Nord America, Giappone e Corea del Sud, anche il mercato indiano si prepara ad accogliere la nuova console Sony.

La data di lancio di PS5 in India è stata annunciata solamente a inizio 2021, con esordio fissato per il prossimo 2 febbraio 2021. I preordini per aggiudicarsi l'hardware sono stati aperti ufficialmente alla mezzanotte del fuso orario indiano di martedì 12 gennaio. Come già accaduto altrove, le scorte messe a disposizione da Sony si sono rivelate ampiamente insufficienti al soddisfacimento della domanda iniziale, con un esaurimento delle disponibilità verificatosi a tempo record. Nel dettaglio, Amazon India ha visto PS5 esaurita in soli pochi secondi, mentre distributori come Games The Shop, Croma e Reliance Digital hanno resistito circa 5 minuti, al massimo 10 minuti in taluni casi.



Sulla carenza di console si è espresso un portavoce di Sony, che non ha esitato a fare riferimento anche all'emergenza Covid-19 in una nota inviata a IGN India: "PlayStation 5 è stata oggetto di un interesse senza precedenti da parte dei fan PlayStation in India, con il risultato di un esaurimento delle scorte in fase di preordine. Con questa situazione chiara in mente, invitiamo gentilmente tutti gli acquirenti a tutelare innanzitutto la propria salute e sicurezza, evitando di recarsi presso negozi fisici per preordinare una PlayStation 5. Per favore, mantenete i contatti con i distributori per informazioni sulla seconda ondata di preordini".



Secondo le indiscrezioni più recente, gli appassionati del nostro Paese possono monitorare l'eventuale arrivo di PS5 su Amazon Italia il 13 gennaio.