PS5 a tutto indie: Sony e Shuhei Yoshida presenti al BitSummit con 12 giochi

Non solo produzioni di punta attesissime come Marvel's Spider-Man 2 in uscita ad ottobre: Sony rivolge molte attenzioni anche alla scena indipendente e conferma la sua presenza all'evento BitSummit Let's Go!! che si terrà a Kyoto, in Giappone, tra il 14 ed il 16 luglio 2023.

Alla fiera ci sarà dunque spazio anche per PlayStation, che si presenterà con 12 giochi indie previsti per PS5 e PS4 (sebbene alcuni progetti siano previsti anche per piattaforme esterne a Sony). Confermata anche la presenza di Shuhei Yoshida, capo della divisione PlayStation Indies, che interagirà con gli sviluppatori dei titoli in programma, che potranno tutti essere provati nel corso del BitSummit in modo così da farsi un'idea più concreta delle loro qualità e potenzialità. Di seguito ecco l'elenco completo:

Nour Play With Food

Trinity S

Dungeon Drafters

Kiminomachi Sand Rock

Viewfinder

Eternal Nights

Zombie of the Dot

Paper Trail

PixelJunk Eden 2

Animal Well

Tokyo Psychodemic

Genji no Yohane Blaze in the Deepblue

Lo stand PlayStation è inoltre impostato per facilitare la realizzazione di foto e video da diffondere via social, dunque è molto probabile che testimonianze dei giochi in questione provenienti dal BitSummit possano emergere online nei giorni della kermesse. Proprio negli scorsi giorni è stato confermato l'arrivo di PixelJunk Eden 2 su PC e PlayStation, previste nel corso del 2023: sarà dunque interessante vedere come stanno venendo su le versioni PlayStation dell'apprezzato Platform di Q-Games già disponibile su Nintendo Switch.