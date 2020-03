PS5: un insider sembra confermare la potenza di 13 TFLOPS

Il leaker e insider The Drunk Cat (Alcoholikaust) ha pubblicato un messaggio su Twitter, una GIF che mostra il numero 13 ripetuto varie volte e che sembra essere riferito alla potenza di PlayStation 5. Che PS5 possa effettivamente vantare una potenza di 13 TFLOPS? Lo scopriremo nella giornata di domani.

Il messaggio in questione potrebbe sembrare poco credibile ma proviene in realtà dalla stessa fonte che ha condiviso le immagini del dev kit di PS5 con il celebre design a "V", immagini poi confermate da più fonti, con i kit di sviluppo immortalati in vari studi internazionali.

Secondo alcuni rumor, PS5 sarà più potente di Xbox Series X, altri leak parlano invece di una GPU da 11 TFLOPS, al momento però non ci sono ancora conferme in tal senso e dunque non ci resta che attendere il 18 marzo per saperne di più. Mercoledì alle 17:00 (ora italiana) Sony toglierà i veli a PS5, noi saremo in diretta su Twitch dalle 16:00 per seguire l'evento di reveal e scoprire tutto sulla nuova console Next-Gen del colosso nipponico.

E voi cosa vi aspettate da PlayStation 5? Quali saranno le specifiche tecniche della nuova console? Discutiamone nei commenti in attesa del revel ufficiale, solo poche ore ci separano dalla verità.