PS5: un insider svela la possibile data d'uscita e il prezzo

Nelle ultime ore c'è grande attesa da parte dei fan Sony, dal momento che sono sempre più insistenti le voci di corridoio secondo le quali a breve arriverà l'annuncio di data d'uscita e prezzo di PlayStation 5. In attesa che il colosso giapponese sveli questi dettagli, un noto insider potrebbe aver reso note queste informazioni.

Parliamo di Tom Henderson, un insider che in passato ha più e più volte svelato informazioni corrette e con largo anticipo sui passati capitoli di Call of Duty, inclusa la modalità free to play COD Warzone. Stando agli ultimi tweet del personaggio, PlayStation 5 avrà un costo di 499 dollari (475 sterline nel Regno Unito) e arriverà il 14 novembre 2020 in territorio giapponese per poi fare il proprio debutto nel resto del mondo esattamente una settimana dopo, il 20 novembre 2020. Il prezzo suggerito da Henderson non contiene riferimenti al modello o alle dimensioni dell'SSD e possiamo ipotizzare si tratti della versione con prezzo più basso, ovvero quella priva di lettore.

Se queste informazioni fossero vere andrebbero però in contraddizione con quanto dichiarato da jim Ryan nel corso degli ultimi mesi, dal momento che il presidente Sony ha più volte detto che l'obiettivo era quello di lanciare la macchina in tutto il mondo in contemporanea. In ogni caso si tratterebbe di un'attesa breve rispetto ai fortunati giapponesi, visto che parliamo di soli sette giorni.