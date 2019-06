PS5: un insider svela specifiche e nuovi dettagli sulla console Next-Gen di Sony

Si continua a parlare di PlayStation 5: dopo il benchmark di PS5 diffuso questa mattina, un insider ha pubblicato su PasteBin alcune presunte specifiche tecniche della console Next-Gen di Sony.

L'insider (il cui nome non è noto, a dire il vero) sembra essersi limitato a raccogliere alcune voci note riguardo CPU, GPU, RAM, SSD, risoluzione e data di uscita, senza svelare realmente nulla di nuovo, o almeno di concreto rispetto a quanto già svelato da Mark Cerny nei mesi scorsi.

PS5 Specifiche Tecniche

AMD 7nm Zen 2 Ryzen 8 Core 16 threads 3.2GHz

AMD 7nm Navi Next Gen RDNA, 36 Dual-CU (72CU), 64 shaders, 1.55GHZ, 14.2TF

16 o 24 GB di RAM GDDR6

Ray Tracing supportato dall'hardware

Disco SSD da 2 TB

Risoluzione massima supportata 8K

Retrocompatibilità totale

Disponibile prevista per fine 2020

Difficile sbilanciarsi rispetto a quanto riportato, come detto non si tratta di un insider autorevole e la maggior parte delle informazioni sono già note al pubblico, poichè confermate ufficialmente da Sony la scorsa primavera. Al momento tutto tace da parte della casa giapponese, la quale non ha annunciato nulla riguardo presentazione, data di uscita e prezzo di PS5, limitandosi a dichiarare che questi aspetti devono ancora essere finalizzati.