PS5 e l'integrazione con Twitter: il social network pubblica un divertente post

Ieri Sony ha finalmente mostrato al pubblico l'interfaccia utente di PlayStation 5 e il funzionamento del sistema di condivisione, il quale godrà anche del supporto a Twitter in maniera simile a quanto già visto sull'attuale generazione. A fare ironia su questa funzionalità + intervenuto lo stesso account ufficiale del social network con un meme.

Il profilo TwitterGaming non ha infatti perso tempo ed ha subito pubblicato un tweet con una doppia immagine: la prima è uno screenshot del filmato pubblicato ieri nel quale è ben visibile il tasto per la condivisione su Twitter, il secondo mostra invece il celebre "pointing meme" con protagonista Leonardo DiCaprio, il quale punta soddisfatto il dito verso l'immagine mentre sorseggia un drink. Insomma, pare che il profilo ufficiale Twitter legato ai videogiochi sia particolarmente felice dell'integrazione del social su PlayStation 5, dal momento che saranno in tanti a condividere immagini e video generando traffico molto gradito alla piattaforma.

A proposito di condivisioni, sapevate che con il tasto Create del DualSense di PS5 si potranno condividere screenshot e video a risoluzione 4K? Pare inoltre che la condivisione di file multimediali di PS5 includa un filtro anti-spoiler.