PS5: l'intelligenza artificiale si adatta al giocatore nel nuovo brevetto di Sony

Una nuova generazione di hardware porta inevitabilmente con sé tante novità di diverso tipo, con un fervore tecnologico ogni volta tutto da scoprire. Per quanto riguarda PS5 abbiamo a più riprese discusso della velocità dell'SSD, della gestione del suono con il Tempest 3D AudioTech e delle feature che animano il DualSense.

Secondo un brevetto registrato a giugno 2020 e reso pubblico lo scorso 28 gennaio, Sony Interactive Entertainment starebbe pensando ora anche a un'intelligenza artificiale in grado di adattare dinamicamente la difficoltà dei videogiochi. Il brevetto registrato si riferisce a un sistema di machine learning che permetterebbe di modificare il grado di sfida in maniera dinamica. Un'intelligenza artificiale che dovrebbe intervenire in particolare durante gli scontri con i boss, agendo sui comportamenti dell'avversario a seconda delle azioni compiute dal giocatore. Il nemico potrebbe aumentare o diminuire la propria aggressività e modificare i suoi pattern di attacco, in modo da assicurare un'esperienza costruita su misura sul modo di giocare dei diversi tipi utenti.

Apprendendo la condotta del giocatore sul campo di battaglia i boss potrebbero aggiustare in tempo reale il loro approccio al combattimento, concedendo ad esempio finestre di risposta più o meno ampie oppure eseguendo attacchi che mettano in luce i punti deboli a seconda della sfida desiderata. Un modo per offrire videogiochi capaci di andare ben oltre i canonici livelli di difficoltà a cui siamo stati abituati negli anni. Da specificare che il brevetto parla comunque di un sistema opzionale, che possa essere implementato in maniera libera e diretta dall'utente finale. Insomma, uno strumento extra per aggiungere sfumature, piuttosto che un vero e proprio punto di non ritorno.

A ben vedere, non è la prima volta che una voce simile si diffonde a proposito di PlayStation 5. Nella primavera del 2019 erano infatti emersi dei brevetti PS5 che parlavano di Deep Learning, difficoltà adattiva e modifiche all'esperienza videoludica, come la possibilità di eliminare in automatico i tutorial dalle partite degli utenti più esperti. È comunque bene specificare che, anche nel caso dell'ultimo brevetto, non si deve assolutamente scambiare una registrazione per l'anticipazione di un comportamento in divenire. In altre parole, Sony potrebbe o non potrebbe effettivamente implementare un'IA del genere, anche se la prospettiva sarebbe certamente affascinante.