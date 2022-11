PS5 interessa sempre meno agli scalper? E' fuori dalla Top 3 dei prodotti più gettonati

Secondo un report di Netacea, PlayStation 5 sta lentamente perdendo terreno tra gli interessi dei bot degli scalper, non parliamo chiaramente di un crollo dell'interesse legato al prodotto ma la quota di PS5 è in calo rispetto al trimestre precedente.

Nello specifico secondo Netacea per la prima volta dal 2020, PS5 non compare nella Top 3 dei prodotti più ricercati dagli scalper tramite i bot, il calo rispetto al precedente trimestre è pari al 2%, un calo ribadiamo minimo ma che inverte comunque un trend inalterato da 24 mesi.

E quindi, cosa stanno cercando in questo momento gli scalper? Tra luglio e settembre, al primo posto della classifica troviamo in ordine le Adidas Yeezy Slide Bone (le celebri ciabatte di Kanye West che hanno spopolato la scorsa estate), le Nike Dunk Low Panda e le Trading Cards Panini Donruss Optic Football, molto ricercate negli Stati Uniti. Alla quarta posizione, ecco PS5, seguita dalle Jordan 1 Retro Low OG UNC in quinta posizione.

Dietro a questo calo possono esserci molteplici motivazioni, tra cui l'aumento degli stock e di drop maggiormente regolari, sempre più persone hanno la possibilità di comprare PS5 tramite i canali ufficiali, da considerare anche l'aumento di prezzo di PlayStation 5 che ha visto di conseguenza la console costare sempre di più sul mercato secondario, fattore che potrebbe aver convinto alcuni giocatori a rinunciare all'acquisto a fronte di cifre sempre più alte.