PS5 interfaccia: 6 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore per il video reveal

Nel momento in cui scriviamo il video reveal dell'interfaccia di PS5 ha raggiunto quota 6.366.380 visualizzazioni sul canale ufficiale PlayStation, risultato ottenuto in meno di 24 ore, ricordiamo infatti che la clip è online dalle 15:00 di giovedì 15 ottobre.

Sony ha introdotto il video con queste parole: "Finalmente l'anteprima della User Experience di PlayStation 5! Guarda il nostro nuovo video per scoprire le nuove funzionalità progettate per rendere le tue esperienze di gioco più divertenti, coinvolgenti, personalizzate e social su PlayStation 5."

La lunga attesa sembra aver ripagato con oltre 6 milioni di visualizzazioni e 300.000 mi piace su YouTube a fronte di 10.000 non mi piace nel momento in cui scriviamo. Si tratta di numeri persino più alti rispetto alle 4 milioni di visualizzazioni in 24 ore del video teardown PS5, segno di come l'hype nei confronti della console next-gen di Sony continui a crescere di giorni in giorno in vista del lancio.

PlayStation 5 sarà disponibile in Nord America dal 12 novembre e arriverà in Europa il 19 dello stesso mese, il modello standard ha un prezzo di 499 euro mentre PlayStation 5 Digital Edition (variante priva di lettore Blu-Ray) costa 399 euro. E non dimenticate che su Everyeye.it trovate un approfondimento sul design dell'interfaccia PS5 e le novità della UI.