PS5, l'interfaccia in azione: nuove video dimostrazioni dal Giappone

Dopo aver mantenuto sul tema il più stretto riserbo nel corso degli ultimi mesi, Sony ha infine sciolto ogni riserva sull'interfaccia utente di PlayStation 5.

Con la pubblicazione di uno State of Play a sorpresa, il colosso videoludico ha infatti presentato non solo l'estetica dell'UI, ma anche un'ampia selezione di feature che ne caratterizzeranno il funzionamento. Dalla nuova sezione attività, al rinnovamento del PlayStation Store sino alla possibilità di consultare guide e suggerimenti legati ai giochi ai quali ci si sta dedicando, la dashboard di PS5 si presenta come una netta evoluzione rispetto a quanto visto su PlayStation 4.

Dopo il primo assaggio offerto nel pomeriggio del 15 ottobre, giunge ora la possibilità di dare un'ulteriore occhiata all'interfaccia utente next gen. Direttamente dal Giappone infatti, il portale nipponico 4Gamer ha avuto modo di pubblicare due nuovi video ad essa dedicati. Disponibili in apertura e in calce a questa news, i filmati presentano nel dettaglio l'aspetto della dashboard di PlayStation 5, con tanto di dettagli musicali ed effetti sonori. Cosa ve ne pare?



Per una panoramica completa di tutte le novità in arrivo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima dell'interfaccia utente di PlayStation 5, redatta dal nostro Gabriele Carollo.