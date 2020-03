PS5 e interfaccia dinamica per il Direct Gameplay: avvio dei giochi in stile Netflix?

Nonostante la recente presentazione di molte delle componenti hardware di PlayStation 5, sono ancora molti gli aspetti della console sul quale Sony non ha ancora alzato il sipario: ad ora, ad esempio, il design di PS5 è ancora avvolto nel mistero.

Non sorprende dunque che la community videoludica sia ancora in pieno fermento, in cerca di possibili indizi su quelle che saranno le feature della console next-gen. Nel corso degli ultimi mesi, al centro della discussione sono finiti molti brevetti depositati da Sony Interactive Entertainment, analizzati dagli appassionati in cerca di eventuali applicazioni che potrebbero essere sfruttate per PS5. Ora, una nuova tecnologia ha attirato l'interesse degli utenti del forum ResetEra.



È infatti recentemente divenuto disponibile un brevetto Sony dedicato a "Dynamic Interfaces for Launching Direct Gameplay". Sostanzialmente, quest'ultimo sembra descrivere un sistema tramite il quale gli sviluppatori potranno creare un'interfaccia personalizzata che rappresenti l'istantanea di un momento di gioco: accedendo a quest'ultima, l'utente dovrebbe poter essere immediatamente riportato al suo interno. Una sorta di scorciatoia di accesso ad un titolo o ad una modalità specifica dello stesso. In calce a questa news, potete visionare un'immagine esemplificativa tratta dal brevetto. Quali applicazioni potrebbe avere su PS5?



In attesa di scoprire, eventualmente, qualcosa in tal senso, prosegue in seno agli addetti ai lavori il dibattito sul possibile impatto dei nuovi SSD di PS5 e Xbox Series X sullo sviluppo di videogiochi.