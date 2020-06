PS5: l'interfaccia sarà diversa da quella di PlayStation 4 e molto veloce

Durante l'evento Sony dell'11 giugno abbiamo visto il design di PS5 ed i primi giochi in azione ma non l'interfaccia della nuova console, tuttavia sembra che l'attesa non sarà molto lunga, almeno secondo quanto riferito da Matt MacLaurin, VP della sezione UX Design di PlayStation.

Rispondendo a varie domande sul suo profilo LinkedIn, MacLaurin ha parlato genericamente dell'interfaccia utente di PlayStation 5 senza scendere nei dettagli ma affermando che questa "rappresenterà un vero miglioramento rispetto all'UI di PS4" grazie all'introduzione di concetti di design molto diversi rispetto a quanto visto fino ad oggi.

L'interfaccia della nuova console dovrebbe rappresentare un notevole miglioramento, risultando pratica e veloce: "abbiamo cambiato praticamente tutto e solo pochi pixel sono in comune con la versione PS4. Abbiamo lavorato per migliorare l'esperienza utente e rendere molto più veloce la visualizzazione e l'apertura delle singole voci." Una filosofia apparentemente diversa rispetto a quella adottata da Microsoft, con voi che vorrebbero l'interfaccia di Xbox Series X uguale a quella di Xbox One, solo più veloce, obiettivo questo che entrambe le hardware house vogliono assolutamente raggiungere nelle loro nuove console.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di voci, secondi MacLaurin non passerà troppo tempo prima di vedere l'interfaccia di PlayStation 5 in azione.