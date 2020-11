PS5: Interfaccia, Miles Morales, Demon's Souls e tanto altro ancora!

Prosegue senza sosta la PlayStation 5 Week di Everyeye, con tanti approfondimenti su giochi e funzionalità della nuova famiglia di console Sony. Nell'ultima, stoica diretta di 10 ore, Marco Mottura e Francesco Fossetti hanno mostrato l'interfaccia di PS5 e giocato in diretta ai titoli di punta della lineup di lancio.

Insieme a Mottura e a Fossa, sul palco virtuale dell'ultima diretta tenuta sul canale Twitch di Everyeye si sono avvicendati anche Tommaso "Todd" Montagnoli e Sabaku, anche qui con delle riflessioni sull'offerta di lancio di PS5 e con tanto, ma davvero tanto gameplay.

La full immersion negli universi digitali dei titoli di lancio di PlayStation 5 ha perciò visto per protagonisti gli eroi di Marvel's Spider-Man Miles Morales e del remake di Demon's Souls, due produzioni che non hanno certo bisogno di presentazioni. Abbiamo dato spazio anche ad altri giochi che accompagneranno l'uscita di PS5, come il frenetico action sci-fi Godfall e il frizzante platform Sackboy A Big Adventure. Ma non è tutto.

Tra venerdì, sabato e domenica, la programmazione in streaming della PlayStation 5 Week di Everyeye vi darà modo di scoprire la retrocompatibilità di PS5, di dare un'occhiata ai giochi inclusi nel pacchetto della PS Plus Collection e di ammirare in azione il controller DualSense o le funzioni evolute dell'Audio 3D. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità videoludiche, e dell'intrattenimento in generale, vi consigliamo di seguirci sul canale Twitch di Everyeye e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere un messaggio non appena saremo online.