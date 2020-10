PS5: l'interfaccia sarà personalizzabile, svelano gli autori di Dead by Daylight

Provvedendo al lancio su PlayStation Store dell'edizione Stranger Things Dead by Daylight, gli autori di Behaviour Interactive confermano "ufficiosamente" la natura personalizzabile dell'ancora misteriosa interfaccia di PS5.

Dopo aver annunciato il supporto al Ray Tracing per Dead by Daylight su PS5 (come pure su Xbox Series X|S e PC), agli sviluppatori canadesi è infatti sfuggito un piccolo ma importante dettaglio sulla dashboard della console nextgen di Sony.

Scorrendo la scheda del PS Store che illustra i contenuti della nuova edizione dell'horror in multiplayer asimmetrico di Behaviour, si legge appunto che "l'edizione Stranger Things di Dead by Daylight include tutti i contenuti della Special Edition, più tre capitoli originali (Curtain Call, Shattered Bloodline e Darkness Among Us), il capitolo Stranger Things e l'esclusivo tema Stranger Things di Dead by Daylight per PS5".

A voler dar retta agli sviluppatori di Dead by Daylight, quindi, gli acquirenti di PlayStation 5 saranno in grado di customizzare l'aspetto della dashboard principale e i singoli elementi che la compongono attraverso dei temi nextgen. L'indicazione fornita da Behaviour, però, non precisa se l'attuale catalogo di temi PS4 sarà compatibile con l'interfaccia di PS5, quantomeno negli elementi legati alle schermate dinamiche o alle immagini principali.