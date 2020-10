PS5 e l'interfaccia: spunta un'opzione 'anti-spoiler' tra le funzioni della dashboard

Sony ha finalmente svelato l'interfaccia di PS5 con un video che illustra con dovizia di particolari tutte le funzioni della nuova dashboard, compresa un'interessante opzione che dovrebbe contribuire a limitare gli spoiler nella condivisione delle attività.

Nella parte conclusiva del video reveal dell'interfaccia di PS5, Sid Shuman di Sony Interactive Entertainment mostra infatti il sistema "anti-spoiler" escogitato dall'azienda giapponese. "Ecco un dettaglio interessante", esordisce Shuman prima di mostrare il sistema in questione e spiegare che "se un mio amico non ha ancora svolto l'attività che mi interessa riprendere e condividere tramite le funzioni di cattura, gli sviluppatori possono inserire in quella determinata parte del loro gioco un avviso per segnalare la presenza di eventuali spoiler".

A detta di Shuman, quindi, starà agli sviluppatori decidere quali frangenti dei propri giochi "etichettare" come spoiler se gli utenti decidono di immortalarli e condividerli sui social tramite immagini e clip video: il sistema in questione agirà in automatico e non richiederà alcun intervento da parte dei giocatori, sia da chi condividerà tali contenuti che per chi li riceverà.

Nel lasciare a voi ogni commento, vi rimandiamo all'ultimo video speciale di Digital Foundry sul design di PS5 che, secondo il celebre collettivo di giornalisti, è "economico come una Toyota".