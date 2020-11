PS5: niente interfaccia con temi personalizzati al lancio. Arriveranno in futuro?

A dispetto delle anticipazioni sull'interfaccia di PS5 condivise nelle scorse settimane dagli autori di Dead by Daylight, con la scadenza dell'embargo arriva la conferma dell'impossibilità di utilizzare dei temi customizzati su PlayStation 5, quantomeno non al lancio della console.

Come sottolineato dalla redazione di IGN.com e di diverse altre testate internazionali, la nuova interfaccia di PS5 accessibile dagli acquirenti della prima ora della console nextgen di Sony non implementerà alcun tema personalizzato. Sulla UI di PlayStation 5, quindi, mancherà anche il supporto ai temi PS4 o anche solo ad alcune delle customizzazioni in esse presenti.

Al netto della mancanza dei temi personalizzati, però, l'interfaccia di PS5 non sarà affatto "statica": molti degli elementi che la compongono, al contrario, reagiscono dinamicamente e subiscono diverse modifiche in base ai titoli in catalogo e alle applicazioni installate, come pure alle schermate dedicate alle Carte Attività e a tutti gli altri moduli che concorrono a formare l'esperienza utente della piattaforma. Nessuna delle caratteristiche e delle limitazioni attualmente presenti nella dashboard di PS5, comunque, sembra precludere ai progettisti della casa giapponese l'opportunità di integrare i temi o altre forme di customizzazione tramite futuri aggiornamenti del firmware, come d'altronde è già avvenuto su PS4 nell'attuale generazione videoludica.

Per avere un quadro più chiaro delle funzionalità fornita dall'interfaccia della nuova famiglia di console casalinghe targate Sony, vi consigliamo comunque di leggere la nostra recensione di PlayStation 5 a firma di Francesco Fossetti. Sempre su queste pagine trovate anche uno speciale curato da Marco Mottura su caratteristiche a confronto tra PS5 e Xbox Series X.