PS5 interrompe il dominio di Switch negli USA, Madden è il gioco più venduto a settembre

NPD Group ha pubblicato i dati di vendita videogiochi e console negli USA a settembre: PlayStation 5 ha detronizzato Nintendo Switch, interrompendo così una striscia positiva per la console della casa di Kyoto, che durava dal novembre 2018.

Settembre 2021 vede PlayStation 5 come console più venduta del mese in Nord America, di fatto PS5 è ancora la console più venduta dell'anno per quanto riguarda le vendite in dollari mentre Nintendo Switch resta la console più venduta negli USA nel 2021 per numero di unità. Una differenza che si spiega, ovviamente, con il prezzo più alto della piattaforma Sony, la quale genera chiaramente maggiori incassi per ogni unità venduta.

I giocatori americani hanno speso 412 milioni di dollari in hardware a settembre mentre la spesa totale per il gaming (console, giochi, accessori, abbonamenti) ha raggiunto quota 4.4 miliardi di dollari lo scorso mese. Sul fronte videogiochi, Madden NFL 21 mantiene la prima posizione della classifica seguito da FIFA 22 e NBA 2K22:

Madden NFL 22 FIFA 22 NBA 2K22* Tales of Arise Diablo II Resurrected Deathloop Call of Duty Black Ops Cold War Ghost of Tsushima Marvel's Spider-Man Miles Morales Life is Strange True Colors Mario Kart 8 Diablo Prime Evil Collection Sonic Colors Ultimate Minecraft WarioWare Get It Together!* Assassin's Creed Valhalla Super Smash Bros Ultimate* Animal Crossing New Horizons* Call of Duty Modern Warfare 2019 Mortal Kombat 11

Per i giochi contrassegnati con il simbolo asterisco (*) non sono incluse le vendite digitali. Da notare come il podio sia interamente occupato da giochi sportivi, in Top 10 trovano spazio titoli come Call of Duty Black Ops Cold War, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima e Diablo 2 Resurrected.